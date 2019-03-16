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تجديد حبس عاطلين وربة منزل وابنتها متورطين فى قتل فتاة اتهموها بسرقة هاتف

السبت، 16 مارس 2019 03:50 م
تجديد حبس عاطلين وربة منزل وابنتها متورطين فى قتل فتاة اتهموها بسرقة هاتف حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة بشمال الجيزة حبس عاطلين وربة منزل وابنتها لاتهامهم بقتل فتاة بإمبابة، بعدما تعديا عليها بالضرب واتهامها بسرقة هاتف محمول من أحدهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 

واعترف المتهمان الأول والثانى، أنهما تعرفا على الفتاة منذ عدة أشهر، حيث إنها تقيم بالشارع، بالقرب من كوبرى الساحل بإمبابة، وبررا ارتكابهما الجريمة، نتيجة استيلاء المتهمة على هاتف محمول ملك أحدهما، ورفضها إعادته.

 

وتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إخطارا من قوة أمنية يفيد ضبط شخصين أثناء محاولتهما التخلص من جثة فتاة من أعلى كوبرى الساحل، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.


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