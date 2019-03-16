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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

السبت، 16 مارس 2019 09:57 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهره
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة خطوط طيران العربية 9621 المتجهة إلى الشارقة، ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة الى كازابلانكا، ورحلة خطوط طيران النيل 6111 المتجهة إلى مدريد تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.. 
 
 
 

 


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