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تأجيل محاكمة 10 متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر لـ 19 مارس

السبت، 16 مارس 2019 01:57 م
تأجيل محاكمة 10 متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر لـ 19 مارس متهمون - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 10 متهمين كونوا شبكة للاتجار فى البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال، لجلسة 19 مارس للمرافعة وندب محامى للمتهمة السادسة.

 

وعقدت بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار سعد.

 

وكان المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين خلال فبراير 2018، بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن فى بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل.

 

وكذلك اصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامى مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية وإيهامهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثانى "نجار" فى التشكيل مأذونا شرعيا وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات".

 

ومن تحمل منهن بين أحشائها سفاحا من ذئابه يأتى دور المتهم السابع الطبيب فيسقط ما فى أرحامهن غير مبالى بحياتهن، قاتلا ما بين أحشائهن من أجنة ليأتى دور باقى المتهمين بالمعاونة والمساعدة والتجهيز قاصدين جميعا من تلك الأفعال أسوأ استغلال فى أعمال الدعارة لجمع المال الحرام ولسائر أِشكال الاستغلال الجنسى بعرضهن على الرجال من راغبى ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز مقابل الحصول على منفعة مادية.


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