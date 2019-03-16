تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة بقصر النيل لـ 13 إبريل

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل فى منطقة قصر النيل عام 2013، لجلسة 13 ابريل لحضور الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم من التجمهر فى منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامه والخاصة وتعريض حياة المتهمين للخطر.