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بعد فوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين..خالد ميرى: أولوياتى مناقشة أزمة الصحافة

السبت، 16 مارس 2019 02:09 م
بعد فوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين..خالد ميرى: أولوياتى مناقشة أزمة الصحافة خالد ميرى
كتب ــ كامل كامل
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قال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير أخبار اليوم، والفائز بمقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، إن مجلس النقابة بعد إجراء الانتخابات سيفتح كل الملفات الخاصة بالصحفيين، وسيسعى لحل كل المشكلات التى تواجههم.

وأشار "ميرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيركز خلال الفترة المقبلة على تنظيم مؤتمر عام بحضور أطراف عدة منهم شيوخ المهنة وممثلين عن مجلس النواب، لمناقشة أزمة الصحافة والأخطار التى تواجه المهنة ووضع حلول لها، مؤكدا أن الصحافة تواجه خطرا لابد من التصدى له.

وكان خالد ميرى قد وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية التي أيدته وساندته في المعركة الانتخابية حتى إعلان فوزه بمقعد العضوية، مؤكدا أنه سيعمل على خدمة الجماعة الصحفية بكل قوة في المرحلة المقبلة ولن يدخر جهدًا لتحقيق متطلبات الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أعلنت النتيجة النهائية للانتخابات علي مقاعد أعضاء المجلس، وأسفرت النتيجة عن فوز كل من:

فوق السن

خالد ميري 2003 أصوات

 

محمد شبانة 1961 صوتا

 

هشام يونس 1475 صوتا

 

تحت السن

 

محمود كامل 2107 أصوات

 

حماد الرمحي 1288صوتا

 

محمد يحيي 1154صوتا

 

 

 


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