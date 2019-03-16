video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد الدعوة لقتل عمدة لندن المسلم.. مخابرات بريطانيا تحقق فى هجوم نيوزيلندا

السبت، 16 مارس 2019 12:59 م
بعد الدعوة لقتل عمدة لندن المسلم.. مخابرات بريطانيا تحقق فى هجوم نيوزيلندا صادق خان - عمدة لندن
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "التايمز" إن المخابرات الداخلية البريطانية MI5، تحقق فى صلات محتملة بين منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا الإرهابى، بمتطرفين يمينيين في بريطانيا.
 
 
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه قبل فترة وجيزة من عمليات القتل، نشر برينتون تارانت "بيان" قال فيه إنه استلهم الهجوم من عنف الإسلاموفوبيا فى بريطانيا ، بما فى ذلك الهجوم على مسجد فى فينسبرى بارك، لندن.
 
 
وتقود المخابرات التحقيق فى صلات الإرهابيين فى بريطانيا بعد أن دعا أتباعه إلى قتل صادق خان ، عمدة لندن المسلم.
 
 
قام تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 28 عامًا ، ببث هجومه على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبدأ بالصراخ: "هذا لأوروبا". وقد مثل فيما بعد أمام المحكمة بتهمة القتل وتم حبسه الاحتياطى حتى الشهر المقبل.
 
قتل بالرصاص 41 مصليا في مسجد النور في وسط مدينة كرايس تشيرش. قتل ثمانية آخرين فى مركز لينوود الإسلامي ، وهو مسجد على بعد ميلين. وقالت الشرطة إنه لم يتضح ما إذا كان هو المسلح فى كلتا الحالتين.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمدة لندن يقترح إجراء استفتاء شعبى آخر حول بقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبى

عمدة لندن: اقتصادنا سيعانى حال فرض حد أدنى للرواتب بعد بريكست

اخبار العالم

بريطانيا

حادث نيوزيلندا

هجوم نيوزيلندا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة