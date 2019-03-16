بحضور المستشار التجارى.. رجال الأعمال تناقش نتائج "المصرى الرومانى"

كتب هانى الحوتى

يعقد الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، غداً الأحد، اجتماعاً بحضور جورج بيترسن المستشار التجارى لسفارة رومانيا، وذلك بهدف استعراض نتائج الدورة الثامنة للمجلس التى عقدت خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير.

وكان اجتماع مجلس الأعمال المصرى الرومانى برئاسة الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى، قد شهد إعلان عن بدء نشاط الشركة المصرية للتجارة فى بوخارست يونيو المقبل.

وأضاف السكرى، أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الرومانية للاستثمار فى مصر بجانب الشراكة فى تبادل الخبرات فى مجالات التجارة والسياحة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة.

وأكد أن شركة مصرية تعمل فى مجال التشييد والبناء تعتزم الدخول فى شراكة مع الجانب الرومانى، لافتا إلى وجود استثمارات مصرية بالفعل فى رومانيا لـ 9 شركات مصرية، فيما يوجد شركتان من رومانيا بالسوق المصرية، مضيفاً إن المجلس يسعى لجذب 20 شركة رومانية فى قطاعات واعدة منها السياحة والبترول والتصنيع الغذائى بجانب الوصول إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار دولار.