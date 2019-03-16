video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بحضور المستشار التجارى.. رجال الأعمال تناقش نتائج "المصرى الرومانى"

السبت، 16 مارس 2019 01:00 ص
بحضور المستشار التجارى.. رجال الأعمال تناقش نتائج "المصرى الرومانى" جانب من اجتماع مجلس الأعمال المصرى الرومانى
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
يعقد الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، غداً الأحد، اجتماعاً بحضور جورج بيترسن المستشار التجارى لسفارة رومانيا، وذلك بهدف استعراض نتائج الدورة الثامنة للمجلس التى عقدت خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير.
 
 
وكان اجتماع مجلس الأعمال المصرى الرومانى برئاسة الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى، قد شهد إعلان عن بدء نشاط الشركة المصرية للتجارة فى بوخارست يونيو المقبل. 
 
 
وأضاف السكرى، أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الرومانية للاستثمار فى مصر بجانب الشراكة فى تبادل الخبرات فى مجالات التجارة والسياحة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة.
 
 
وأكد أن شركة مصرية تعمل فى مجال التشييد والبناء تعتزم الدخول فى شراكة مع الجانب الرومانى، لافتا إلى وجود استثمارات مصرية بالفعل فى رومانيا لـ 9 شركات مصرية، فيما يوجد شركتان من رومانيا بالسوق المصرية، مضيفاً إن المجلس يسعى لجذب 20 شركة رومانية فى قطاعات واعدة منها السياحة والبترول والتصنيع الغذائى بجانب الوصول إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار دولار.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأعمال المصرى الرومانى: نستهدف الوصول بحجم التبادل التجارى لمليار دولار

اخبار الاقتصاد

رومانيا

المصرى الرومانى

رجال الأعمال




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

1500شاب أفريقى وعربى يشاركون فى ملتقى الشباب بأسوان

1500شاب أفريقى وعربى يشاركون فى ملتقى الشباب بأسوان

"ريد هوت تشيلي بيبرز" تتألق بسفح الأهرامات فى أولى حفلاتها بالقاهرة.. صور

"ريد هوت تشيلي بيبرز" تتألق بسفح الأهرامات فى أولى حفلاتها بالقاهرة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة