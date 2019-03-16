بآيات قرآنية.. مسئولة بشرطة نيوزيلندا تلقى كلمة أمام الجمهور.. فيديو

كتب عامر مصطفى

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، بهذه التحية بدأت مسئولة فى الشرطة النيوزيلندية كلمتها أمام حشد من الجمهور إلقاء كلمة عقب الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة، فى مسجد النور، وأسفر عن استشهاد 50 مسلما بينهم عدد من المواطنين العرب المقيمين فى نيوزيلندا.

وقالت الشرطية: "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، وما علينا إلا البلاغ المبين، موضحة أنها مسلمة وتعمل بالشرطة النيوزيلندية".

وقالت الشرطية نائلة حسن، فى الوقفة المخصصة لتأبين ضحايا هجوم المسجدين التى لم تستطع تمالك نفسها وبكت خلال كملتها، إنها مسلمة وتشعر بالحزن البالغ لما حدث شأنها شأن زملائها فى الشرطة النيوزلندية. وأضافت أنها تعلم أنه وقت صعب بالنسبة للمجتمع المسلم فى البلاد.

وأكدت قيام الشرطة النيوزلندية بكل ما فى وسعها لضمان تلقى المصابين وأسر الضحايا كل المساعدة اللازمة موضحة أن الشرطة تعمل مع قادة المجتمع الإسلامى فى البلاد لتقديم الدعم لكل شخص تأثر بهذا الحادث الأليم.

وأشارت إلى أن الشرطة ستعزز وجودها فى كرايست تشرش.