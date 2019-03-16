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انتبه.. الرادار التقط 2051 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة

السبت، 16 مارس 2019 02:15 ص
انتبه.. الرادار التقط 2051 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 2051 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير، التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بالمرور، استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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