اليوم.. جامعة الطفل بسوهاج تنظم احتفالية شهر العلوم

سوهاج محمود مقبول

تنظم اليوم السبت جامعة الطفل جامعة سوهاج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وفرعها بالمحافظة فعالية الاحتفال بشهر العلوم، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأشار عزيز إلى أن الاكاديمية تعرض" مسرح العلوم "، وهو شرح مبسط لبعض التجارب العلمية والظواهر الكونية يتناسب مع الأطفال فى تلك المرحلة، كما يتضمن الحفل جلسة تعريفية عن أهداف وشروط التقدم للدورة الجديدة لطلاب جامعة الطفل.

يذكر أن جامعة سوهاج بدات فعاليات البرنامج الدراسى للطلاب الملتحقين بجامعة الطفل والبالغ عددهم 75 طالبا، بمحاضرات وورش عمل عن كلية العلوم وأقسامها ومعاملها وأساليب التعلم الحديثة بها و تم تنظيم محاضرة فى الكيمياء وتضمنت تعريفها، مبادئها، مدى استفادة المجتمع بها ومجالات العمل المختلفة التى تحتاج لخريجى قسم الكيمياء.

تناولت المحاضرات جانب الجزء النظري الشرح العملى والتوضيحى من داخل معمل الكيمياء، و قام الطلاب بجوله تفقدية لمتحف قسم الجيولوجيا والذى يضم العديد من العينات الحفرية والمعادن والصخور النادرة، بما يساهم فى تشكيل الوعى لديهم وزيادة معارفهم بطبيعة الحفريات والصخور وأنواعها.