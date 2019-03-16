video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالتعاون وإكاديمية البحث العلمى..

اليوم.. جامعة الطفل بسوهاج تنظم احتفالية شهر العلوم

السبت، 16 مارس 2019 05:00 ص
اليوم.. جامعة الطفل بسوهاج تنظم احتفالية شهر العلوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
تنظم اليوم السبت جامعة الطفل جامعة سوهاج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وفرعها بالمحافظة فعالية الاحتفال بشهر العلوم، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.
 

 وأشار عزيز إلى أن الاكاديمية تعرض" مسرح العلوم "، وهو شرح مبسط لبعض التجارب العلمية والظواهر الكونية يتناسب مع الأطفال فى تلك المرحلة، كما يتضمن الحفل جلسة تعريفية عن أهداف وشروط التقدم للدورة الجديدة لطلاب جامعة الطفل.

يذكر أن جامعة سوهاج بدات فعاليات البرنامج الدراسى للطلاب الملتحقين بجامعة الطفل والبالغ عددهم 75 طالبا، بمحاضرات وورش عمل عن كلية العلوم وأقسامها ومعاملها وأساليب التعلم الحديثة بها و تم تنظيم محاضرة فى الكيمياء وتضمنت تعريفها، مبادئها، مدى استفادة المجتمع بها ومجالات العمل المختلفة التى تحتاج لخريجى قسم الكيمياء.

تناولت المحاضرات جانب الجزء النظري الشرح العملى والتوضيحى من داخل معمل الكيمياء، و قام الطلاب بجوله تفقدية لمتحف قسم الجيولوجيا والذى يضم العديد من العينات الحفرية والمعادن والصخور النادرة، بما يساهم فى تشكيل الوعى لديهم وزيادة معارفهم  بطبيعة الحفريات والصخور وأنواعها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد.. تعرف على أهداف مؤتمر جامعة سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

جامعة الطفل

مسرح العلوم

رئيس جامعة سوهاج




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة