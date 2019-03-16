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اليوم.. القضاء يستكمل إعادة محاكمة محكوم عليه غيابيا فى قضية "خلية دمياط"

السبت، 16 مارس 2019 07:00 ص
اليوم.. القضاء يستكمل إعادة محاكمة محكوم عليه غيابيا فى قضية "خلية دمياط" متهم- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 29، جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قضت فى 22 فبراير 2018، بالإعدام شنقا لـ 21 متهما، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

 


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