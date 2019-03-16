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اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

السبت، 16 مارس 2019 12:00 ص
اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيجرى اليوم السبت، الإعلان عن نتائج مسابقة العقود المؤقتة، والإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم فى المدارس المختلفة.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد مؤتمر صحفى اليوم السبت برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت خوض قرابة 71 ألف متقدم للاختبارات الإلكترونية، كما بدأت الاختبارات الإلكترونية الأسبوع الماضى.


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