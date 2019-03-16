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النقض تؤيد سجن 16 متهما 5 سنوات فى "اقتحام قسم شرطة سمالوط"

السبت، 16 مارس 2019 02:23 م
النقض تؤيد سجن 16 متهما 5 سنوات فى "اقتحام قسم شرطة سمالوط" محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعن 16 متهما على أحكام السجن المشدد 5 سنوات في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأيدت المحكمة الأحكام بحق المتهمين.
 
 
كانت أحداث عنف شهدها قسم شرطة سمالوط إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، واسند للمتهمين اتهامات من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة.
 
 
وقضت محكمة جنايات المنيا عام 2017 بأحكام وصلت إلى المؤبد بحق 114 متهمًا وبرأت 5، فى قضية اقتحام وحرق قسم شرطة مركز سمالوط، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

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