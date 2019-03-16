النائب العام يأمر بالتحقيق فى وفاة مصريين بحادث نيوزيلندا الإرهابى

كتب إبراهيم قاسم

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإجراء تحقيق قضائى فى واقعة الحادث الإرهابى الذى وقع بدولة "نيوزيلندا" ونتج عنه وفاة بعض المواطنين المصريين.

كما أمر النائب العامة إدارة التعاون الدولى بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة، لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بدولة "نيوزيلندا" لموافتها بصورة رسمية من التحقيقات، التى أجريت فى الواقعة وتقارير الطب الشرعى وبيان بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ التسجيلات وكاميرات المراقبة بمكان الحادث، وكافة ما يتخذ من إجراءات فى هذا الخصوص.