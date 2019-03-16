القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "هشام.م.م" 33 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "ناصر.م.س" 32 عام عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ع.ع" 24 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "حاتم .ال.ا" 37 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير، بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "رضا.م.ال" 55 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته سلاح ابيض "مطواه" والمتهم "محمد.ش.س" 23 عام عاطل مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "محمد.س.س" 19 عام عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات