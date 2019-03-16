video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 16 مارس 2019 09:28 ص
القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية أسلحة بيضاء - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "هشام.م.م" 33 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "ناصر.م.س" 32 عام عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ع.ع" 24 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "حاتم .ال.ا" 37 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير، بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "رضا.م.ال" 55 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته سلاح ابيض "مطواه" والمتهم "محمد.ش.س" 23 عام عاطل مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "محمد.س.س" 19 عام عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين فى فايد بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

سكين

اسلحة بيضاء

مدير امن الاسماعيلية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة