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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 16 مارس 2019 03:00 ص
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى عقارات ـ صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى بدون الصفقات، وبلغ 211.3 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 172 مليون ورقة، بقيمة 959.8 مليون جنيه. 
 
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 15 مليون ورقة بقيمة 741 مليون جنيه، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 97 مليون ورقة بقيمة 619 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 305 ملايين ورقة بقيمة 549 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 50 مليون ورقة منفذة بقيمة 306 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 23.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 246 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 28.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 199.5 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 47.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 182 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 12 مليون ورقة منفذة بقيمة 176.9 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 9.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 12.5 ألف ورقة بقيمة 888 ألف جنيه.
 

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