العثور على زوجة بعد 3 أشهر من غيابها جثة هامدة داخل مسكن بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثر عدد من الأهالى على جثة سيدة فى منزل بقرية العقدة، وتبين أنها متغيبة منذ 3 أشهر عن مسكنها بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغاً من مركز شرطة منيا القمح، بالعثور على جثة "سامية ح ش" 40 سنة ربة منزل، متغية ومحرر محضر بغيابها من منتصف شهر 12 الماضى، منذ 3 شهور، وإتهمت أسرتها زوجها وصديقه بالتسبب فى إختفائها.

واليوم تم العثور على الجثة فى حالة تعفن بمنزل بقرية العقدة دائرة المركز، وتبين أنه سبق وتم القبض على زوجها وصديقه فى واقعة الغياب، وتم إخلاء سبيلهما لعدم ظهور الزوجة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر 10822 جنح منيا القمح.