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العاهل الأردنى يدين الحادث الإرهابى بمسجدين بنيوزيلندا فى برقية للحاكم العام

السبت، 16 مارس 2019 05:18 م
العاهل الأردنى يدين الحادث الإرهابى بمسجدين بنيوزيلندا فى برقية للحاكم العام الملك عبد الله العاهل الأردنى
كتبت ريهام عبد الله
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بعث الملك عبدالله الثانى، العاهل الأردنى، ببرقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، خلال أدائهم صلاة الجمعة.

 

وأكد العاهل الأردنى فى البرقية موقف الأردن الثابت فى التصدى للتطرف والإرهاب الذى لا دين له.

الديوان الهاشمى الأردنى
الديوان الهاشمى الأردنى

 

وأعرب الملك عبد الله فى البرقية عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 


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