الضرائب تتفاوض مع جلوبال تليكوم لحل أزمة المتأخرات

كتب أحمد يعقوب

أكدت مصلحة الضرائب أن هناك مفاوضات ومباحثات واجتماعات متواصلة خلال الأسابيع الماضيه برعاية وزارة الماليه لحسم مسأله تحديد قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على شركه جلوبال تليكوم المقيدة بالبورصة المصرية لصالح مصلحة الضرائب عن كافة سنوات نشاط الشركه التى لا تزال محل الفحص الضريبى.

وقالت مصلحة الضرائب فى بيان لها اليوم السبت، إن المفاوضات والمباحثات الجارية تتسم بالجدية والتعاون والرغبة الصادقة من الطرفين لإنهاء ملف سداد كافة المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركه لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وبشكل يضمن تحصيل كافة مستحقات الدولة وفقا للمستندات الرسمية المقدمة من الشركة.

وفى هذا الصدد فإن شركة جلوبال تليكوم تعمل حاليا على تقديم كافة المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب المصرية لدراستها والوصول إلى قيمة حقيقية دقيقة للمستحقات الضريبية المستحقة على شركة جلوبال تيليكوم القابضة لكى تقوم الشركه بسدادها فورا لإنهاء هذا الملف. هذا وتنعقد تلك الاجتماعات بحضور شركة فيون المالكة لنسبة تصل إلى 57% من شركة جلوبال تليكوم القابضة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية على اهتمامها الكامل بهذا الملف وتعاونها مع كافة الجهات المعنية في إطار جاد للوصول إلى تحديد الضرائب المستحقة واجبة الأداء كما أن سير المفاوضات يشير إلى رغبة كافة الأطراف التعامل مع هذا الملف بإيجابية وانهائه بشكل عادل للجميع.