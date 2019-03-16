الصحة: فحص 9.5 مليون مواطن حتى الآن فى المرحلة الثالثة لـ"100مليون صحة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 9 مليون و508 الف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى ظهر اليوم السبت.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، فى بيان اليوم، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 40 مليون و 423 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 2 مليون و 374 الف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 2 مليون و 165 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة مليون و783 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و193 الف مواطن، ثم المنيا مليون و 154 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 721 ألف و 231 مواطنًا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 118 ألفًا و 164 مواطنًا.

كما أوضح" مجاهد" أنه تم الانتهاء من مسح 2 مليون طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، والموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.