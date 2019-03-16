"الشباب والرياضة بأسوان" تجهّز المدينة الشبابية لضيوف منتدى الشباب العربى

أسوان ندى سليم – عبد الله صلاح

أكد فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن المدينة الشبابية بالمحافظة، انتهت من اعمال التطوير التى شهدتها خلال الفترة الماضية، لاستقبال ضيوف منتدى الشباب العربى والإفريقى، موضحا أن المدينة الشبابية تتضمن نحو 96 غرفة وتستوعب حوالى 500 نزيل.





وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريح لليوم السابع، أن المدينة الشبابية تضم عدد من الغرف وغرف للأنشطة ومطعم خاص بها، فضلا عن أماكن للمعيشة، موضحا أن لمدينة تنظم رحلات جماعية بصفة دورية منخفضة التكاليف للشباب بهدف تعريفهم بالمزارات السياحية بمحافظة أسوان.





يذكر أن محافظة أسوان على موعد مع انطلاق منتدى الشباب العربى والإفريقى خلال الساعات المقبلة، والذى سيبدأ بفاعلية للاحتفال بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، ومن المقرر أن يستمر المنتدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 16 الى 18 مارس الجارى.