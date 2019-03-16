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الشباب العربى والإفريقى يلتقطون صور سليفى مع الرئيس السيسي بنيل أسوان

السبت، 16 مارس 2019 05:28 م
الشباب العربى والإفريقى يلتقطون صور سليفى مع الرئيس السيسي بنيل أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى
كتب أيمن رمضان
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وسط فرحة وسعادة شديدين أقبل الشباب العربى والأفريقى الذين شاركوا الرئيس عبد الفتاح السيسى الوصول إلى مقر انعقاد ملتقى الشباب العربى والأفريقى بمحافظة أسوان، على ظهر عبارة نيلية، والتقط الشباب صورا تذكارية وسيلفى مع الرئيس.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر احتفالية الملتقى العربى للشباب العربى والأفريقى، المنعقد بأسوان بعبارة نيلية وسط مجموعة من الشباب العربى والأفريقى الذين يرفعون أعلام بلدانهم.

 

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، بمدينة أسوان، احتفالية خاصة بمناسبة ترأس مصر للاتحاد الإفريقى.

 
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى (1)
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى (2)
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى (3)
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى (4)
 

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