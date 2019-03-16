السيسى يشهد عرضا فنيا مغربيا وآخر إفريقيا خلال ملتقى الشباب العربى والإفريقى.. فيديو

كتب إبراهيم حسان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرضا فنيا مغربيا خلال مشاركته فى ملتقى الشباب العربى والأفريقى المنعقد حاليا بأسوان، كما شهد عرضا فنيا آخر إفريقيا.

وقالت اللجنة المنظمة للملتقى فى بيان لها، إنه سيتضمن مجموعة من الموضوعات الثریة تتنوع ما بین الجلسات الحواریة، وورش العمل، ومائدة مستدیرة، موضحة أن الجلسات وورش العمل ستنطلق فى اليوم الثانى بجلسة افتتاحیة بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جدیدة".

وتعقد فى نفس الیوم جلسة نقاشیة عن مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعایة الصحیة، وجلسة نقاشیة أخرى بعنوان "أثر التكنولوجیا المالیة والابتكار على افریقیا والمنطقة، كما تُعقد مائدة مستدیرة بعنوان "وادى النیل ممر للتكامل الافریقى والعربى”.

وبالتوازى مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "كیف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانیة حول ریادة الأعمال من منظور إفریقى، والأخیرة عن تنفیذ أجندة الشباب والأمن والسلم فى منطقة الساحل، وتختتم أعمال الیوم الثانى بالجلسة الختامیة للملتقى.