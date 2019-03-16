السويدى من طوكيو: توصيات قمة الـB20 ركزت على التنمية الاجتماعية لصالح الشعوب

شارك وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكى السويدى ممثلا لمصر وقارة أفريقيا فى فعاليات قمة طوكيو B20 التى عقدت على مدار اليومين الماضيين تحت عنوان "نحو التنمية الشاملة والمستدامة" والتى استضافها نيبون كيدانرين أو "اتحاد الأعمال اليابانى"، وذلك قبل قمة قادة مجموعة العشرين فى شهر يونيو القادم.

وأكد "السويدى"، فى بيان له اليوم، أهمية اللقاء الذى كان ثرياً للغاية لما تضمنه من موضوعات هامة تعلقت بتحقيق التنمية المستدامة فى كافة بلدان العالم والنهوض اجتماعيا واقتصاديا بما يرتقى بالشعوب مع الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخى فى ظل التحديات الحالية على الساحة العالمية.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون فى قمة B20 عن قلقهم إزاء المخاطر الاقتصادية للأحداث السياسية الجارية بما فى ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذا وقد شهدت القمة حلقات نقاشية تطرق خلالها رجال الأعمال إلى موضوعات تتراوح من الاقتصاد والتجارة إلى التنمية المستدامة لتحقيق ما أطلقوا عليه "المجتمع 5.0 من أجل أهداف التنمية المستدامة"، وهى رؤية محددة للمجتمع الذى يجب أن يهدف إليه الجميع حيث استخدام إمكانات التحول الرقمى لا تكون فقط للنمو الاقتصادى، ولكن لحل المشكلات الاجتماعية والتعايش مع الطبيعة والذى يمكن أن يساعد أيضًا على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأصدرت قمة B20 مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لتحقيق نمو مستدام وشامل، منها الترويج للرقمنة بحيث يتمكن المزيد من الناس من الإستفادة من التقنيات المتطورة ، وتحقيق مجتمع انبعاثات منخفضة الكربون، وتعزيز نظام اقتصادى دولى حر ومفتوح ، وبناء إطار لحوكمة البيانات.

يذكر أن قمة B20 هى النسخة التجارية لقمة مجموعة العشرين ال G20 المزمع عقده فى شهر يونيو القادم.