video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يوقع اتفاقات تمويل بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية

السبت، 16 مارس 2019 06:31 م
السودان يوقع اتفاقات تمويل بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية الرئيس السودانى عمر البشير
رويترز
إضافة تعليق

 قالت السلطات السودانية اليوم السبت إن الخرطوم وقعت اتفاقات لقروض بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية، في ظل سعي الحكومة الحثيث للتعامل مع أزمة اقتصادية واحتجاجات مستمرة في الشوارع منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة المالية في بيان إنها اتفقت على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا لدعم ميزان المدفوعات.

ووفقا لبيان من الرئاسة السودانية، فإن اتفاقا على قرض آخر بقيمة 70 مليون دولار جرى توقيعه مع برنامج تمويل التجارة العربية، ومن بين المشاركين صندوق النقد العربي، ومقره أيضا أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقات في الوقت الذي التقى فيه الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولون آخرون، من بينهم محافظ البنك المركزي، بالمدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي في العاصمة الخرطوم.

وأدت أزمة اقتصادية متفاقمة في السودان إلى اندلاع مظاهرات من آن لآخر في أنحاء البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر، دعا خلالها المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وزادت الحكومة المعروض النقدي، وهو ما قاد التضخم إلى الارتفاع لأكثر من 70 % قبل نهاية العام الماضي، لكنه تباطأ إلى أقل من 50 بالمئة في يناير وفبراير ، وفقا لما تظهره البيانات الرسمية.

ويقول دبلوماسيون إن الحكومة واجهت صعوبات في جمع أموال جديدة من الخارج مع سعيها للحيلولة دون انهيار الاقتصاد.

 


إضافة تعليق




لا تفوتك
الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة