video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 07:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة": تجهيز جميع معدات تحسين الأراضى استعدادًا للموسم الصيفى

السبت، 16 مارس 2019 07:00 ص
"الزراعة": تجهيز جميع معدات تحسين الأراضى استعدادًا للموسم الصيفى حرث التربة - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال المهندس أبو ضيف عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إنه جرى تجهيز كافة معدات الجهاز استعدادًا للموسم الصيفى الجديد من عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

 

وأضاف رئيس قطاع الأراضى والرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المستهدف حرث التربة لـ200 ألف فدان، تسوية للتربة بمساحات تبلغ 130 ألفًا و260 فدانًا تسوية بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 700 ألف و230 فدانًا، وتم توفير جميع المعدات والآلات المشاركة فى عمليات حرث وتسوية التربة وتطهير الترع والمساقى.

 

وتابع "عفيفى"، أن الخطة تشمل تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زراعة المنوفية: تحرير 3368 محضر تقسيم أراضى وتطهير 20 كم من المساقى

الفتوى والتشريع : لا يجوز تحميل المنتفعين من المساقى بتالف الزراعة بأراضى المتضررين

زراعة المنوفية: إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتطيهر 35 كيلو متر من المساقى

وزارة الزراعة

حرث التربة

المساقى والمراوى

تحليل عينات التربة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة