"الزراعة": تجهيز جميع معدات تحسين الأراضى استعدادًا للموسم الصيفى

قال المهندس أبو ضيف عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إنه جرى تجهيز كافة معدات الجهاز استعدادًا للموسم الصيفى الجديد من عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

وأضاف رئيس قطاع الأراضى والرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المستهدف حرث التربة لـ200 ألف فدان، تسوية للتربة بمساحات تبلغ 130 ألفًا و260 فدانًا تسوية بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 700 ألف و230 فدانًا، وتم توفير جميع المعدات والآلات المشاركة فى عمليات حرث وتسوية التربة وتطهير الترع والمساقى.

وتابع "عفيفى"، أن الخطة تشمل تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.