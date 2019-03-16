video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 11:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اليمنى يتهم إيران بإستخدام الحوثيين لزعزعزعة استقرار دول الجوار

السبت، 16 مارس 2019 10:33 م
الرئيس اليمنى يتهم إيران بإستخدام الحوثيين لزعزعزعة استقرار دول الجوار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أن إيران تستخدم مليشيا الحوثي الانقلابية من أجل زعزعة استقرار وأمن دول الجوار.

جاء ذلك في حديث له خلال ترؤسه لاجتماع ضم مستشاريه ونائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد اليماني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد هادي، في الاجتماع، أهمية الوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.

وقال: "نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الحوثيون على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران".

وأضاف أن "إيران تستخدم الانقلابيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار أشقائنا في دول الجوار، وتحديدا المملكة العربية السعودية"، لافتا إلى أن نظام طهران يسعى لإنشاء حزب الله جديد على حدود الأشقاء في السعودية.

وتابع الرئيس اليمني: "أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وصولا إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني".


إضافة تعليق




لا تفوتك
فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

دليلك لزيارة أهم 5 مزارات أثرية بأسوان مع انطلاق منتدى الشباب العربى والإفريقى.. معابد فيلة مقصدك لمشاهدة أهم المقتنيات التاريخية بالعصر اليوناني.. و"أبو سمبل" واجهتك للتعرف على قصة حب نفرتارى ورمسيس الثانى

دليلك لزيارة أهم 5 مزارات أثرية بأسوان مع انطلاق منتدى الشباب العربى والإفريقى.. معابد فيلة مقصدك لمشاهدة أهم المقتنيات التاريخية بالعصر اليوناني.. و"أبو سمبل" واجهتك للتعرف على قصة حب نفرتارى ورمسيس الثانى

بسبب وصفة محشى."فيس بوك"يحظر صورة لخطوات تحضيره..وصاحبها: معجبتش زوكربيرج

بسبب وصفة محشى."فيس بوك"يحظر صورة لخطوات تحضيره..وصاحبها: معجبتش زوكربيرج

الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة