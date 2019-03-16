وقال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان نقلته قناة "العربية الإخبارية" اليوم السبت، إن أحد المصابين في الحادث توفي متأثرا بجراحه اليوم.

وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، مقتل أردنيين اثنين وإصابة 8 آخرين في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 50 شخصاً، ومثلهم مصابين.