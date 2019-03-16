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الحكومة تنشر فيديو تفقد رئيس الوزراء مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة

السبت، 16 مارس 2019 03:15 م
الحكومة تنشر فيديو تفقد رئيس الوزراء مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة جانب من التفقد
كتبت هند مختار
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نشر مجلس الوزراء فيديو لتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، يرافقه كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء.

أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجولة، إلى أنه سيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير وميكنة منظومة عمل مصلحتى الجمارك والضرائب، مشيرًا إلى أن تطبيق آلية "نافذة" يدعم جهود الدولة فى تحويل مصر لمركز لوجستى إقليمى للتجارة الدولية، وذلك بفضل موقعها المتميز فى العالم وفى قلب الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وأوضح وزير المالية، أن النظام الجديد يساعد فى تحسين جودة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية لمصر، كما سيكون له أثر إيجابى فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية، مثل التنافسية، وممارسة الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وبيئة الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى تحوّل مصر إلى دولة رقمية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا الدوليّ.

 

وأشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ،MTS"إلى أن عمليات التشغيل التجريبى بالمركز اللوجستى بمطار القاهرة فى إطار منظومة "نافذة" بدأت بنجاح الاثنين الماضى، حيث قام أحد المتعاملين بالإفراج عن شحنته بسهولة وبُسر، وتمت جميع مراحل التشغيل بكفاءة عالية، مؤكدًا حرص الشركة على نجاح النظام الجديد والتأكد من تنفيذه بأعلى درجة من الكفاءة من قبل جميع المتعاملين من شركائنا فى المجتمع التجارى، لذا يتم تدريب كل الكوادر القائمة على تشغيل المنظومة من العاملين بالجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا من المتعاملين من مستخلصين وغيرهم؛ للتأكد من إعدادهم بطريقة صحيحة للتعامل مع هذا النظام الجديد.


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