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الجمعة 29 مارس.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة البيطريين

السبت، 16 مارس 2019 12:43 م
الجمعة 29 مارس.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة البيطريين الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية العادية، الجمعة 29 مارس الجارى، فى الساعة الثانية ظهرًا، بالقاعة الكبرى بمبنى اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لمناقشة تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة عن عام 2018، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة.

وذكر بيان للنقابة اليوم، أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2018، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته، واعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين للاشتراك فى النقابة، اعتبارًا من تاريخ التخرج وحتى يوم الاشتراك بالنقابة، بالإضافة إلى النظر فى موضوع الشهادات المهنية والدبلومات المهنية والماجسيتر المهنى والدكتوراه المهنية، وآخر مستجدات الكادر.

ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة، حتى نهاية عام 2018، وتنعقد العمومية بناءًا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءًا على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناءا على قرار مجلس النقابة بتاريخ 3 مارس الجارى.

 

 

 


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