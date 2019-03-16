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الإثنين المقبل..

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الطبعة الإنجليزية من مذكرات أبو الغيط

السبت، 16 مارس 2019 07:00 ص
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الطبعة الإنجليزية من مذكرات أبو الغيط أحمد أبو الغيط
وائل ربيعى
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تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكرات الدبلوماسي أحمد أبو الغيط، "شاهد على الحرب والسلام الذي تقيمه دار نشر الجامعة يوم الإثنين المقبل بالقاعة الشرقية بالتحرير.
 
ويتطرق أبو الغيط من خلال المذكرات إلى حرب أكتوبر 1973 والجهود الدبلوماسية التي أعقبتها، ليكشف لأول مرة أسرار مسيرته الطويلة، ويقدم رؤية مليئة بالمعلومات من واقع تجربته الشخصية خلال ذلك الوقت المضطرب في تاريخ الشرق الأوسط.
 
أحمد أبو الغيط هو الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ أن تم انتخابه عام 2016. شغل أبو الغيط سابقًا منصب سفير مصر لدى إيطاليا وممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. تم تعيينه وزيراً للخارجية المصرية عام 2004، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011.


 
 
 
 

 


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الجامعة الامريكية

احمد ابو الغيط

شاهد على الحرب والسلام




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