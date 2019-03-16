التعليم: إعلان نتائج مسابقة عقود المعلمين المؤقتة على موقع الوزارة بحد أقصى غدا

طالب الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، بالتواصل عبر صفحات الوزارة الرسمية، مؤكدا أنه سيتم تسليم المعلمين العمل قبل شهر أبريل، وينتهى عملهم فى الوقت الذى تحدده الوزارة وفقًا لحاجة العمل، وأن النتيجة ستعلن على موقع الوزارة بحد أقصى غدا الأحد.

وأوضح عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن مشكلة استراحات الثانوية العامة لن تتكرر هذا العام مرة أخرى، قائلاً:"الوزارة إصلاحية ولن نتراجع عن أى مشكلات أو فساد ومستمرة فى عملها، وبعض الأشخاص مصالحها وقفت وتوجه سهامها للوزارة".

وأشار عمر، إلى أنه سيتم البدء فى توقيع العقود للناجحين ابتداء من الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن هناك رسالتين للناجحين تصلهم: إحداها نجحت فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وتوجه للمديرية لإنهاء إجراءات التعاقد، ورسالة آخرى نجحت فى المسابقة وانتظر حتى إشعار آخر.

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "إنه يجب توجيه الشكر للوزارة والعاملين فيها لما بذلوه من جهد، مشيرا إلى أن الوزارة الحالية لا أظن أنها تأتى مرة أخرى، والوزارة سوف تحسن أوضاع المعلمين ويجب منحها فرصة، وإحنا بنصلح".