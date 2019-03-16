التضامن: تعاملنا مع 8389 مشردًا وطفلاً بلا مأوى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن متابعة الوزرة غادة والى، فرق العمل المشتركة والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين وبلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس 8389 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أكد أنه تم التعامل خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين مع 166حالة منهم 82 حالة مشرد و 84 طفل بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل خلال يومى الخميس والجمعة مع 94 حالة منها 61 حالة مشرد و 33 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 26 حالة منهم 9 مشردين و 17 طفل بلا مأوى .

وتتنوع أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 2 بطانية و 26 وجبة ساخنة عليهم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الفريق مازال يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و16528 كذلك على رقم01095368111 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى .