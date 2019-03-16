video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يترأس اليوم قداس ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث

السبت، 16 مارس 2019 08:48 ص
البابا تواضروس يترأس اليوم قداس ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت ــ سارة علام
إضافة تعليق
يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، قداس ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث البابا الـ117 للكنيسة القبطية الذي تحيى ذكرى وفاته غدًا الأحد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالإضافة إلى قديسي شهر مارس.
 
عن هذا القداس قال قداسة البابا تواضروس، إنه في خلال هذا الشهر "مارس" نحتفل بعدة تذكارات مباركة، ففى يوم 9 مارس نياحة البابا كيرلس السادس ويوم 17 مارس نياحة البابا شنودة الثالث و21 مارس نياحة أبونا بيشوي كامل و26 مارس نياحة ابونا ميخائيل إبراهيم من القاهرة، ويوجد أيضاً نياحة أبونا فلتاؤس، بالإضافة لعيد الأسرة أو عيد الأم .عيد الربيع، وبهذه المناسبة اخترنا يوماً يكون منتصف هذه الأيام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يترأس صلوات المزامير بالكاتدرائية صباح السبت

تواضروس

ذكرى وفاة البابا شنودة

الكاتدرائية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة