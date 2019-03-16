البابا تواضروس يترأس اليوم قداس ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، قداس ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث البابا الـ117 للكنيسة القبطية الذي تحيى ذكرى وفاته غدًا الأحد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالإضافة إلى قديسي شهر مارس.

عن هذا القداس قال قداسة البابا تواضروس، إنه في خلال هذا الشهر "مارس" نحتفل بعدة تذكارات مباركة، ففى يوم 9 مارس نياحة البابا كيرلس السادس ويوم 17 مارس نياحة البابا شنودة الثالث و21 مارس نياحة أبونا بيشوي كامل و26 مارس نياحة ابونا ميخائيل إبراهيم من القاهرة، ويوجد أيضاً نياحة أبونا فلتاؤس، بالإضافة لعيد الأسرة أو عيد الأم .عيد الربيع، وبهذه المناسبة اخترنا يوماً يكون منتصف هذه الأيام.