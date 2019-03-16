الإعصار إيداى يقتل 24 فى زيمبابوى

قالت وزارة الإعلام في زيمبابوي اليوم السبت إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب شرق البلاد بسبب إعصار مداري اجتاح منازل وجسورا.

ووصل الإعصار إيداي إلى زيمبابوي أمس الجمعة وأدى لانقطاع في الكهرباء والاتصالات، بعدما تسبب في فيضانات ودمار بمناطق في موزامبيق ومالاوي.

وقالت الوزارة على تويتر "تأكد وصول عدد القتلى إلى 24 معظمهم في تشيمانيماني. عدد المفقودين حاليا 40 وهناك طالبان بين القتلى".

وقال جوشوا ساكو النائب في البرلمان عن منطقة تشيمانيماني بشرق البلاد لرويترز إن الإعصار خلف دمارا يعيد إلى الأذهان الخراب الذي خلفه الإعصار إيلين في جنوب البلاد في فبراير عام 2000.

وأضاف أن عدد القتلى سيزيد على الأرجح بينما تواصل السلطات تقييم الموقف.

وقالت وزارة الإعلام إن أكثر المناطق تضررا بالإعصار هي تشيمانيماني على الحدود مع موزامبيق حيث تسبب في فيضانات وتدمير محاصيل.

وتعمل طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو على إنقاذ المتضررين لكن رياحا قوية تبطئ رحلاتها.