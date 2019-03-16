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الإعدام شنقا و15 سنة للمتهمين بذبح طفل الشرقية لسرقتهما التوك توك منه

السبت، 16 مارس 2019 03:04 م
الإعدام شنقا و15 سنة للمتهمين بذبح طفل الشرقية لسرقتهما التوك توك منه المجنى عليه
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بالإعدام شنقا لمتهم والسجن 15 سنة لحدث عقب إدانتهما بذبح طفل والتخلص من جثته لسرقة التوك توك الخاص به، بعد استدراجه لتوصيلهما إلى مكان ما.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، وعضوية المستشارين هشام موسى، وماهر بيومى، وسكرتارية نبيل شكرى.

 

وتعود أحداث القضية، لشهر أبريل لسنة 2018، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة بناحية المشروع دائرة مركز الزقازيق، وتبين أنها لطفل يدعي" محمد س ف" 14 سنة من قرية الزنكلون مركز الزقازيق، وتبين من الفحص وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

 

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، ومعاونيه، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العمد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، إلى قيام كل من"يوسف ع ا" 22 سنة وصديقه " بلال ه " 16 سنة، باستدراج الطفل من مسقط رأسه قرية الزنكلون لتوصيلهما وفى الطريق قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وذبحه والتخلص من الجثة وسرقة التوك توك، تم القبض عليهما وإحالتهما من قبل النيابة العامة لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم


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