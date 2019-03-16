"الإخوان يقدسون الديكتاتور التركى".. هكذا تنظر الجماعة لمعارضى أردوغان بأنقرة

كتب أحمد عرفة

أكد عماد على، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تقدس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ويعتبرون أن من يعارض أردوغان فهو يعارض المشروع الإسلامى، لافتًا إلى أن هناك عدة أسباب دفعت الجماعة إلى تقديس الرئيس التركى.

وقال الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أحد أبرز الأسباب التى جعلت الإخوان يقدسون أردوغان هو لأنهم متواجدين فى دولته وفى حاجة إليه وإلى دعمه لهم، خاصة أن من يمكثون فى إسطنبول من الهاربين من مصر.

ولفت عماد على، إلى أن الإخوان ينظرون إلى تجربة رجب طيب أردوغان على أنها تجربة إسلامية، وأى معارضة لها فى نظرهم ضد المشروع الإسلامى من العلمانيين، نظرًا لأن أردوغان يتبنى التنظيم ويساند قضاياهم.