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السبت، 16 مارس 2019 09:38 م
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الإحصاء: 7.4 مليون دولار أدوية تخسيس دخلت مصر فى الـ11 شهرا الأولى من 2018

السبت، 16 مارس 2019 09:00 م
الإحصاء: 7.4 مليون دولار أدوية تخسيس دخلت مصر فى الـ11 شهرا الأولى من 2018 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن دخول مصر أدوية تخسيس بقيمة 7.4 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضى، الفترة من يناير - نوفمبر 2018، والتى تستوردها عدد من الشركات الخاصة.

وأظهرت البيانات والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، انه خلال ذات الفترة تم استيراد مشدات "كورسيه"، بقيمة 769 ألف دولار.

تأتى واردات تلك السلع ضمن قائمة السلع الترفيهية غير الأساسية التى أعلنتها وزارة المالية فيما بعد الفترة المذكورة عاليا، عندما قررت رفع سعر الدولار الجمركى إلى 17.90 جنيها على تلك الواردات ابتداء من شهر ديسمبر 2018.

كانت الدولة ممثلة فى وزارة المالية، قد أقرت مؤخرا رفع سعر الدولار الجمركى من 16 إلى 17.90 جنيها على واردات السلع الترفيهية غير الأساسية، وذلك للحد من استيراد تلك السلع، خاصة بعد أن أصبح ينفق على استيرادها مليارات الدولارات.

وكان حجم استيراد السلع الترفيهية غير الأساسية، قد بلغ نحو 6.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء عن واردات مصر فى تلك الفترة.


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