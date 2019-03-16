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"الأوقاف" تعقد الاختبار التحريرى للمرشحات لوظفية "واعظة" الاثنين المقبل

السبت، 16 مارس 2019 02:30 ص
"الأوقاف" تعقد الاختبار التحريرى للمرشحات لوظفية "واعظة" الاثنين المقبل وزارة الأوقاف ـ أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت
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حددت وزارة الأوقاف، الاثنين المقبل، موعدًا لمن تم اختيارهن لدخول الاختبار التحريرى للتصفية النهائية من الواعظات المتطوعات، وذلك بمسجد النور بالعباسية، مطالبة بضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى وصورة معتمدة من المؤهل الدراسى.

 

ويصل عدد المتقدمات لاختبارات الواعظات فى وزارة الأوقاف هذه الدورة إلى نحو 99 سيدة، من حملة المؤهلات العليا، وسوف يتم اعتماد الناجحات للعمل فى حملات الوزارة التى تستهدف التوعية بأخلاقيات الإسلام والسنن النبوية الشريفة، والتعاليم الإسلامية السمحة، التى تقدم صورة حضارية عن الإسلام، وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية.

 


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