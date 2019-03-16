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افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على مسرح الصوت والضوء

السبت، 16 مارس 2019 12:29 م
افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على مسرح الصوت والضوء سامح سعد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء
كتب عبد الحليم سالم
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ألغت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرضها الثانى بمعبد الكرنك، وذلك للمساهمة فى إقامة فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان السينما الأفريقية على مسرح الصوت والضوء بحضور كبار الشخصيات والمسئولين بمصر والدول العربية والأفريقية.

 

وقال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، فى بيان اليوم، إنه إسهاما فى إنجاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقيه قد تم إلغاء عرض الصوت والضوء الثانى وذلك لدعم واحد من أهم المهرجانات المصرية ليس فقط على الصعيد الفنى أو الثقافى ولكن على الصعيد السياحى.

 

وأضاف سعد، فى بيان له، أنه تم التواصل مع شركات السياحة بشأن إلغاء عرض الصوت والضوء الثانى والتى قامت بتأجيل وتعديل مواعيد رحلاتها للعروض فى هذا اليوم إيمانا منها بأهمية مساندة المهرجان والعمل على إنجاحه.

 

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، على حرصه على دعم جمعيه السياحة الثقافية غير الهادفة للربح والتى تساهم فى دعم هذا المهرجان واستغلاله فى الترويج للسياحة الثقافية بالخارج والذى يصب فى صالح الحركة السياحية.

 

تقام الدورة الثامنة لمهرجان السينما الأفريقية تحت شعار (السينما حيوات أخرى) وينطلق فعاليات المهرجان فى الفترة من 15 _21 مارس الجارى، ويشارك فى المهرجان 49 دولة، 36 دولة أفريقية و13 دولة خارج أفريقيا.

 


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