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اتحاد الصناعات يدرس توقيع مذكرة تفاهم بمجال صناعة السيارات مع جنوب أفريقيا

السبت، 16 مارس 2019 01:40 م
اتحاد الصناعات يدرس توقيع مذكرة تفاهم بمجال صناعة السيارات مع جنوب أفريقيا صناعة السيارات
كتبت - منى ضياء
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قال شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يدرس توقيع مذكرة تفاهم فى مجال صناعة السيارات مع جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنها تنتج 600 ألف سيارة سنويا بنسبة مكون محلى 40 %،ويتم تصدير 60 % من إنتاجها للأسواق الخارجية.

 

وأضاف "الجبلي"، فى بيان له اليوم السبت، خلال زيارة اللجنة لمركز تطوير صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية فى بريتوريا بجنوب أفريقيا- أن 40% من إنتاجها للسوق المحلى، منوها بسعيها إلى إنتاج مليون و400 ألف سيارة خلال عام 2025 بنسبة مكون محلى 60%.

 

من جانبه، أوضح الجانب الأفريقى، أن خطة الدولة لتطوير المنطقة الصناعية مقسمة على خمس مراحل تم الانتهاء من مرحلتين ويتبقى ثلاث مراحل للانتهاء من تحويل المنطقة إلى منطقة صناعية وترفيهية وسكنية.

 

وعرض مدير المركز، فيلما تسجيليا عن المنطقة الصناعية، ويعد المركز أحد المراكز النموذجية بالدول النامية ويقوم بتدريب العمالة والمهندسين لإلحاقهم بالعمل فى شركات السيارات العاملة بالمنطقة الصناعية، كما تقوم شركات السيارات العالمية بدعم هذا المركز بأحدث المعدات التكنولوجية لتطويره واستدامته.

 

وفى ختام الجولة، عرض الجانب الأفريقى على الوفد المصرى زيارة مصر وتوقيع مذكرة شراكة بين المركز واتحاد الصناعات المصرية فى مجال صناعة السيارات.


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شريف الجبلي

اتحاد الصناعات المصرية

صناعة السيارات

المنطقة الصناعية




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