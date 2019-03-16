إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 18-27 عقدة جنوبية غربية و ارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار و الضغط 1014 درجة و قوة البحر 5 و حالة البحر مضطربة.

و تم ايقاف كافة الانشطة البحرية و ذلك على الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة و متابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة و العامة .