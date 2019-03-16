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السبت، 16 مارس 2019 04:12 م
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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

السبت، 16 مارس 2019 02:55 م
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ - أرشيفية
جنوب سيناء فايزة مرسال
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أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 18-27 عقدة جنوبية غربية و ارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار و الضغط 1014 درجة و قوة البحر 5 و حالة البحر مضطربة.

و تم ايقاف كافة الانشطة البحرية و ذلك على الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة و متابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة و العامة .

 

 


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