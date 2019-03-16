إطلاق اسم الشهيد مجند حازم مكاوى على مدرسة بقريته فى الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق إسم الشهيد مجند حازم مكاوى على المدرسة الثانوية المشتركة بالعباسة التابعة للإدارة التعليمية بأبوحماد .

أكد محافظ الشرقية، أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى .

ويأتى هذا القرار بعد موافقة رئاسة مركز ومدينة أبو حماد والمجلس التنفيذى بالوحدة المحلية بالعباسة مركز ابو حماد على تسمية المدرسة الثانوية المشتركة بالعباسة مركز أبو حماد باسم الشهيد المجند حازم مكاوى وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ليصدر المحافظ قراراً بإطلاق إسم الشهيد المجند حازم مكاوى -على مدرسة الثانوية المشتركة بالعباسة مركز أبو حماد