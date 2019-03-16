إصابة 4 أشخاص بينهم طفلتان فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلتان فى حادث تصادم توك توك مع دراجة بخارية أمام قرية الدوية بمركز بنى سويف على الطريق المؤدى إلى كورنيش النيل .

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا"، لتلقى العلاج اللازم وهم: مصطفى عبد الله عبد العزيز 38 سنة، عزبة بلبل بندر بنى سويف، جرح قطعى بالرأس، نجلاء أحمد جارحى 32 سنة، عزبة بلبل، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، إسراء مصطفى عبد الله 8 سنوات جروح وسحجات بالجسم، فاطمة مصطفى عبد الله 3 سنوات جروح وسحجات بالجسم.