video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة مواطن وابنيه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القوصية بأسيوط

السبت، 16 مارس 2019 08:16 م
إصابة مواطن وابنيه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القوصية بأسيوط مشاجرة
أسيوط هيثم البدري
إضافة تعليق
أصيب فلاح وابناه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بمنطقة غرب مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها ونقل المصابين لتلقى العلاج بالمستشفى المركزي.
 
تلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطارا من العميد أسامة عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة غرب بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء "السنج والمطاوي" أسفرت عن إصابة عدد منهم بجروح قطعية بينهم حالات حرجة .
 
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم "رفعت.م"فلاح 56 سنة مقيم ذات الناحية ونجليه محمد واسامة بجروح قطعية بالأسلحة البيضاء بمناطق متفرقة من الجسد.
 
تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة والقبض على عدد من الشباب المتسببين فيها والتحفظ على الأسلحة المستخدمة ونقل المصابين لمستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج بينهم حالة حرجة .
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية و العرض على النيابة لاتخاذ اللازم ومعرفة ملابسات الحادث وأسباب وقوع المشاجرة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1753 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة