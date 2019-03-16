إصابة مواطن وابنيه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القوصية بأسيوط

أسيوط هيثم البدري

أصيب فلاح وابناه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بمنطقة غرب مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها ونقل المصابين لتلقى العلاج بالمستشفى المركزي.

تلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطارا من العميد أسامة عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة غرب بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء "السنج والمطاوي" أسفرت عن إصابة عدد منهم بجروح قطعية بينهم حالات حرجة .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم "رفعت.م"فلاح 56 سنة مقيم ذات الناحية ونجليه محمد واسامة بجروح قطعية بالأسلحة البيضاء بمناطق متفرقة من الجسد.

تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة والقبض على عدد من الشباب المتسببين فيها والتحفظ على الأسلحة المستخدمة ونقل المصابين لمستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج بينهم حالة حرجة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية و العرض على النيابة لاتخاذ اللازم ومعرفة ملابسات الحادث وأسباب وقوع المشاجرة.