أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب تدين حادث نيوزيلاندا الإرهابى

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العملية الإرهابية فى مسجدين بنيوزيلاندا، والتى أسفرت عن استشهاد نحو 50 شخصا.

وقالت الأمانة فى بيان لها: "تلقت الأمانة العامة ببالغ الشجب والاستنكار نبأ العملية الإرهابية التى جدت أمس الجمعة فى مسجدين بنيوزيلاندا وأودت بحياة عشرات المصلين وخلفت عشرات المصابين فى عمل إجرامى بشع يتنافى مع كل التعاليم الدينية والمبادئ الإنسانية، وإن الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامى البشع الذى يؤكد مرة أخرى أن الإرهاب لا دين له ولا عرق، فإنها تسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".