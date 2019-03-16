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السبت، 16 مارس 2019 02:16 م
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أسعار الذهب اليوم السبت 16 مارس 2019 فى مصر

السبت، 16 مارس 2019 01:55 م
أسعار الذهب اليوم السبت 16 مارس 2019 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 16 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى، فى ظل استقرار سعر أوقية الذهب عالميا عند 1304 دولار حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 

 عيار 18 : 542 جنيها

 

عيار 21 : 632 جنيها

 

عيار 24 : 721 جنيها

 

الجنيه : 5056 جنيها

 

السعر العالمي : 1303 دولارات

 

 يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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