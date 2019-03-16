أسعار الذهب اليوم السبت 16 مارس 2019 فى مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 16 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى، فى ظل استقرار سعر أوقية الذهب عالميا عند 1304 دولار حتى الآن.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18 : 542 جنيها
عيار 21 : 632 جنيها
عيار 24 : 721 جنيها
الجنيه : 5056 جنيها
السعر العالمي : 1303 دولارات
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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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