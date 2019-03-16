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أستراليا تقرر منع دخول كاتب بريطانى إلى أراضيها بعد تصريحاته المسيئة للإسلام

السبت، 16 مارس 2019 01:33 م
أستراليا تقرر منع دخول كاتب بريطانى إلى أراضيها بعد تصريحاته المسيئة للإسلام المتحدث اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس
أ ش أ
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أعلن وزير الهجرة الأسترالي ديفيد كولمان أن بلاده قررت منع دخول الكاتب والمتحدث اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس بسبب إساءته للإسلام في أعقاب هجمات "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا. 

وقال كولمان، في بيان، اليوم السبت، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - "تعليقات يانوبولوس على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا مروعة، وتثير الكراهية والانقسام".

وكانت مصادر إعلامية أسترالية قد أعلنت أن حكومة سكوت موريسون قررت الشهر الجاري ألا تمنح يانوبولوس تأشيرة دخول لأراضيها، لكنها غيرت موقفها لاحقا بعد تظاهرات للمحافظين في الحزب الليبرالي الحاكم.

يذكر أن مسجدين في مدينة كرايست تشيرش تعرضا لهجوم إرهابي بأسلحة نارية نفذه مهاجم أسترالي يبلغ من العمر (28 عاما)؛ ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 48 آخرين على الأقل.


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ميلو يانوبولوس




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