14سؤال وجواب تتعلق بمشاكل حجز وحدات مشروعات الإسكان من خلال الانترنت؟

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع أسئلة وأجوبة لأهم 14 سؤال تتعلق بالمشاكل التى يواجهها الموطنون خلال حجز وحدات مشروعات وزارة الإسكان من خلال الانترنت وهى كالتالى ..

س 1 قمت بسداد مقدم الحجز و لم أقم بحجز وحدة، كيف يمكن إسترداد مبلغ مقدم الحجز؟



طبقا لكراسة الشروط يمكن تقديم طلب إسترداد مقدم الحجز على الموقع فور إغلاق باب الحجز و ذلك عن طريق الدخول الى الموقع بالرقم القومى وكلمة السر ثم إختيار " إسترداد مقدم الدفع" والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة. فور إتمام الطلب، سوف يقوم بنك التعمير والإسكان بتنفيذ إجراءات التحويل وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول و كذلك تغيير حالة الإستمارة على الموقع الى "تم استرداد مقدم الحجز"

س 2 هل هناك جراج للسيارات أسفل العمارات؟



لا يوجد جراج تحت العمارات ولكن يوجد مساحات لركن السيارات .

س 3 هل يمكن سداد بقية مقدم الحجز عن طريق الدفع الإلكترونى؟



نعم، يمكن سداد ق بقية مقدم الحجز للوحدة المحجوزة وطبقا للبيانات المعلنة فى كراسة الشروط عن طريق نفس طرق الدفع المعلنة فى كراسة الشروط و على نفس حساب التحويل السابق إستخدامه فى سداد مقدم الحجز. عقب التحويل، مطلوب إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكترونى للموقع يتضمن صورة مستند السداد و يذكر فى عنوان البريد رقم الإستمارة هذا وسوف يقوم البنك فور إستلام المبلغ بإخطار العميل بالرد على نفس البريد برسالة تأكيد إستلام المبلغ.

س 4 قمت بحجز وحدة ولكنى الأن إريد تغيير الوحدة بأخرى؟



طبقا لما ورد فى كراسة الشروط وكذلك موقع الحجز " تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به اثناء الادخال فقط قبل ارسال طلب التسجيل"

س5 قمت بحجز وحدة ولكنى الأن إريد إلغاء الحجز و إسترداد المقدم؟



لابد من ذهاب العميل او من ينوب عنه بالتوكيل المطلوب الى بنك التعمير و الإسكان – فرع الدقى، قطاع الاستثمار وذلك لتقديم طلب التنازل عن الوحدة و تنفيذ الاجراءات القانونية للتنازل و الحصول على باقى المستحق للعميل بعد خصم قيمة 1.5% من الثمن الإجمالى للوحدة طبقا لكراسة الشروط مقابل الغاء التخصيص

س6 هل هناك مستندات مطلوبة وقت الحجز؟



يجب تجهيز صورة ضوئية من مستند السداد لتسجيل بياناته على الموقع خلال إدخال بيانات الحجز 0

س7 ما هو العمل فى حالة أن هناك أكثر من مستند للسداد لنفس الإستمارة؟



بالنسبة لمبلغ جدية الحجز، يجب إدخال إجمالى المبالغ المسددة. بالنسبة الى طريقة السداد و تاريخ السداد يمكن إدخال بيانات الدفع لأول مستند، و بالنسبة للصورة الضوئية لمستند السداد، يجب تجهيز ملف ضوئى واحد يحتوى على جميع مستندات السداد، هذا على أن يكون الملف بنفس مواصفات الملفات التى يجرى رفعها على الموقع ، ولكن من المفضل وجود مستند واحد للسداد بمعني ان يتم تحويل مبلغ جدية الحجز مرة واحدة

س8 ما هو العمل فى حالة عدم وجود مستند للسداد (نتيجة السداد الإلكترونى، على سبيل المثال)؟



يجب الاتصال على مركز إتصالات بنك التعمير لمعرفة كيفية التعامل فى هذه الحالة.

س9 كيفيه التأكد بأنني حجزت وحده لم يتم حجزها بالفعل من قبل شخص اخر لأنه حسب علمى سيتم التخصيص بأولويه الحجز؟



عند بدء إختيار وحدة للحجز، سوف يقوم الموقع بعرض الوحدات المتاحة فقط (الوحدات التى لم يتم حجزها حتى لحظة الدخول على الموقع). بعد إتمام إختيار الوحدة وإستكمال جميع بيانات الحجز سوف يقوم الموقع بحجب الوحدة المحجوزة من قائمة الوحدات المتاحة للعملاء الأخرين. فى حالة قيام أكثر من عميل بإختيار نفس الوحدة فى نفس الوقت، سوف يقوم الموقع بتأكيد حجز الوحدة للعميل الأسبق بالحجز (الفروق فى هذه الحالة قد تكون كسر من الثانية) و يقوم الموقع بإظهار رسالة الى بقية الحاجزين لنفس هذه الوحدة بعدم إمكانية حجزها مع تمكينهم من الرجوع الى شاشة حجز الوحدة لإختيار وحدة جديدة.

س10 كيفيه إستلام رسالة تأكيد الحجز؟



فور قيام العميل بإستكمال حجز وحدة، سوف يقوم الموقع بعرض صورة الإستمارة متضمنة بيانات الوحدة المحجوزة. ويمكن طباعة هذه الإستمارة أو الإحتفاظ بها على الجهاز. يمكن للعميل الاستعلام عن حالة الإستمارة فى أى وقت وإستعراض بيانات الاستمارة والتى تتضمن بيانات الوحدة التى جرى حجزها. فى نهاية أيام الحجز، سوف يقوم الموقع بتغيير حالة الإستمارة إلى "فائز" مع إرسال رسالة نصية لرقم محمول العميل فى حالة كان الرقم داخل مصر.

س11 لم تصلنى رسالة كلمة المرور؟



يمكن طلب إعادة إرسال كلمة المرور من الموقع و ذلك لنفس رقم المحمول المسجل. فى حالة تكرار عدم وصول الرسالة، يمكن إرسال طلب عن طريق البريد إلالكتروني hdb-reservation@hdb-egy.com بإلغاء الرقم القومى و رقم المحمول السابق تسجيلهم ومن ثم السماح بإعادة تسجيل مستخدم جديد. فى حالة السادة المواطنين المقيمين خارج مصر يراعى إستخدام رقم محمول داخل مصر لضمان وصول رسائل المحمول.

س12 لم تصلنى رسالة تأكيد إستلام مقدم الحجز؟



يمكنك الإستعلام عن حالة الإستمارة عن طريق الدخول على الموقع وإختيار وظيفة "الإستعلام" من القائمة الرئيسية. إذا كانت حالة الإستمارة "جديدة"، فالتحويل لم يستلم وعند إستلام المقدم ستتغير حالة الإستمارة الى "تم إستلام المقدم"

س 13 ما هى المرفقات المطلوب تجهيزها لإرفاقها بطلب الحجز؟



يجب تجهيز نسخة الكترونية (صور أو مسح ضوئى) للمستندات الأتية كملفات على الحاسب و ذلك لإرفاقها مع بياناتك الشخصية قبل إدخال طلب إستخراج رقم الإستمارة يجب تجهيز الملفات التالية بطاقة الرقم القومى وجه و ظهر فى ملف واحد فى حالة كنت متزوجا، يجب تجهيز ملف أخر ببطاقة الرقم القومى للزوج/الزوجة بنفس الطريقة فى حالة أن يكون الحاجز أقل من 16 سنة، يجب تجهيز ملف بصورة ضوئية من كلا من شهادة الميلاد و البطاقة الشخصية للوصى فى ملف واحد - بعد إتمام تحويل مقدم الحجز يجب تجهيز ملف أخر بصورة ضوئية لإيصال تحويل مبلغ مقدم الحجز - مواصفات ملفات الصور الضوئية المسموح بها لإرفاقها على طلب الحجز هي الملف الواحد لا يزيد حجمه عن 3 ميجا بايت أن يكون الملف من أحد الأنواع التالية JPG, JPEG, PDF ، مستند بيان الحالة الوظيفية في حالة عدم اثباته علي بطاقة الرقم القومي.

س14 قمت بإنشاء حساب علي موقع البنك اثناء طرح وحدات العاصمة الإدارية ، هل يلزم انشاء حساب جديد للحجز في مشروع مدينتي؟



اذا كان قد سبق انشاء حساب علي الموقع الاليكتروني خلال طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، فيمكن استخدام هذا الحساب لحجز وحدات مشروع مدينتي وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور ، وفي حالة فقد كلمة السر يتم ارسال إتباع الخطوات التالية:-

1. الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي

2. الضغط علي نسيت كلمة المرور / أرسل كلمة مرور جديدة؟

3. إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد

4. التأشير داخل المربع الموجود أمام أنا لست برنامج روبوت

5. الضغط على كلمة إرسال لتصل لسيادتكم رسالة بكلمة المرور ومن ثم يمكن لسيادتكم الدخول والحجز بموجب نفس الحساب.