وكيل زراعة كفر الشيخ: إزالة 12 حالة تعد وتوزيع 28 ألف طن أسمدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن حملات مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 12 حالة تعد بمساحة فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، كما تمكنت الجمعيات الزراعية من توزيع 28 ألفا و30 طن أسمدة على المزارعين، وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز كفر الشيخ، وقلين، ودسوق، والرياض، وسيدي سالم، كما عُقدت ندوات إرشادية عن محصول القمح بمراكز بيلا وقلين، وبلطيم .

وأضاف عبد الله، أنه تم تقليع 19 ألف فدان بنجر، وتسلم مصنع السكر الكميات التي تم تقليعها، وتم تطهير 39 كيلو مراوي، و45 كيلو مصارف، مؤكداً أنه تم إخلاء 3 آلاف أفدنة للقطن هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة تم حرثهم وتخطيتهم، كما توزيد وتوريد 8 آلاف إردب بذرة قطن هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة.